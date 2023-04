Fußballer

29.04.2023

Wenn der Matchwinner seinem Team einen Bärendienst erweist

Plus Beim 7:3-Sieg des TSV Dinkelscherben gegen Bad Grönenbach trifft Thomas Kubina zweimal, liefert zwei Vorlagen und sieht dann Rot.

Von Markus Kutschenreiter

Trotz Dauerregens und ungewohnter Spielzeit am Freitagabend fanden sich 170 Zuschauer in der GW-Tec-Arena ein und sahen ein mitunter wildes 7:3 des TSV Dinkelscherben gegen den TV Bad Grönenbach. Damit verschafften sich die Kaiserberg-Kicker etwas Luft im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd und erfüllten die Pflicht gegen den bereits feststehenden Absteiger, bevor am Montag die Kür in Form des Pokalfinales im Kreis Augsburg gegen den TSV Aindling ansteht.

Mann der Partie war der nach längerer Verletzungspause zurückgekehrte Thomas Kubina mit zwei Toren, zwei blitzsauberen Vorlagen, ehe er in der 80. Minute mit einer Roten Karte zum tragischen Helden wurde. Ein hartes Einsteigen an der gegnerischen Grundlinie bestrafte der gute Schiedsrichter Sebastian Deak auf Hinweis seines Assistenten sehr hart (80.). Das war dann der berühmte Bärendienst für seine Mannschaft.

