Ein Täfertinger wird Weltmeister

Plus Der 15-Jährige Robin Taubenberger locht beim Fußballgolf am besten ein

Im Soccerpark Dirmstein in der Pfalz fand die Weltmeisterschaft im Fußballgolf statt. Dabei wird der Ball mit dem Fuß über verschiedene Hindernisse – ähnlich dem Minigolf – geschossen. Auch die fußballgolfbegeisterte Familie Taubenberger aus Täfertingen ließ sich eine in Deutschland stattfindende WM nicht nehmen. Unter 250 Herren – unter anderem aus Tschechien, Schweden, Dänemark, Ungarn, Belgien oder Frankreich – konnte sich Robin Taubenberger auf Platz 57 spielen, was in der Juniors Cup-Wertung einen geteilten ersten Platz mit Maurice Althoff aus Detmold bedeutete, der vor der letzten Runde noch mit vier Schuss vorne lag. Die Junioren mussten ins Stechen. Auf einem sehr hohen Niveau boten sie den Zuschauern ein spannendes und wirklich sehenswertes Finale über sieben Bahnen. Mit lautstarker Unterstützung seiner Vereinskollegen vom Bayerischen Fußballgolfverein konnte Robin Taubenberger das Stechen für sich entscheiden und darf sich nun Weltmeister im Fußballgolf nennen. Ebenfalls am Start waren sein Vater Stefan Taubenberger, Tanja Taubenberger sowie Christoph von Bötticher und Nicola Keilwerth aus Anhausen. Foto: Tom-Silas Möller

