Fußballgolf

21.06.2022

Vor jeder Runde eine neue Tapeschicht aufgeklebt

Plus Mit den ältesten Schuhen holt Robin Taubenberger aus Täfertigen den deutschen Meistertitel im Fußballgolf.

Bereits im vergangenen Jahr war Robin Taubenberger schon Deutscher Meister im Fußballgolf. Da konnte er sich jedoch nicht wirklich darüber freuen, weil er aufgrund des September-Termins, als in anderen Bundesländern die Ferien schon zu Ende waren, in Rehling als einziger Teilnehmer seiner Altersklasse letztlich alleine auf dem Siegerpodest stand. Diesmal hat es geklappt: In Detmold verteidigte der Täfertinger seinen Titel.

