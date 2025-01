Viel Applaus für Arnd Zeigler und Helmut Haller

Als Arnd Zeigler das Wembley-Tor aus dem WM-Finale 1966 zwischen Deutschland und England humoristisch aufarbeitet und den Namen des wohl berühmtesten Augsburger Fußballers Helmut Haller erwähnt, jubeln und klatschen einzelne Gäste im Saal. „Das war mein Lieblingsmoment“, erzählt FCA-Präsident Markus Krapf nach der Vorstellung und auch der Fußball-Entertainer Zeigler erfreut sich daran: „Ich mag es besonders, wenn das Publikum an Stellen, die sonst leise sind, lacht oder klatscht“, sagt er, nachdem er am Donnerstagabend rund 800 Fuballfans zweieinhalb Stunden lang in der beinahe ausverkauften Gersthofer Stadthalle mit seinem Programm „Immer Glück ist Können“ unterhalten hatte.

Arnd Zeigler ist Sportjournalist und Fußball-Entertainer. Er moderiert eine Radiosendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seit über 17 Jahren die sonntagabendliche Fernsehsendung „Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs“. Außerdem ist er Stadionsprecher von Werder Bremen und Buchautor, spricht in einem Podcast und moderiert verschiedene Sportveranstaltungen. Bei Zeigler dreht sich fast alles um Fußball.

Ein Abend für den traditionellen und den modernen Fußball in Gersthofen

Und das merkt man in der Gersthofer Stadthalle sofort. Zeigler sitzt an einem Pult, das aussieht wie der Tisch in seiner Wohnung, aus der er seine Fußballsendung ausstrahlt. Vor ihm stehen die Flutlichtmasten des Bremer Weserstadions. Zwei Bälle liegen nebeneinander, ein alter aus Leder und ein moderner, der Bundesliga-Spielball der Vorsaison. An den Seiten stehen überlebensgroße Pappaufsteller von Legenden wie Franz Beckenbauer oder Paul Breitner neben aktuellen Superstars wie Erling Haaland von Manchester City, natürlich darf die Bremer Mittelfeld-Legende Johan Micoud nicht fehlen.

Zeigler verbindet den modernen Fußball mit dem Traditionellen. Er zeigt Clips mit boxkampfähnlichen Foulszenen aus dem England der 60er-Jahre, Ausschnitte aus Fußballsendungen der 70er-Jahre, in denen die Weltmeister Franz Beckenbauer oder Berti Vogts aus heutiger Sicht sehr fragwürdige Dinge über Frauenfußball sagen, oder Magazinausschnitte aus den 80er-Jahren, in denen das Privatleben von Fußballprofis anhand von Lieblingshobbys wie Schachspielen, Stereoanlagen oder Haustieren beleuchtet wird. Diese Rückschauen sind aus heutiger Perspektive sehr unterhaltsam. Zeigler zeigt viele Bilder und Videos, darunter auch viele aktuelle, wie eines von Manchester Citys Supertechniker André Silva, der einen Freistoß versehentlich ins Seiten-Aus schlägt. Die zweieinhalb Stunden lange Show ist wie eine Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ im XXL-Format.

„Es ist so, als würde man Sonntagabend vor dem Fernseher sitzen“, sagt auch Tim, der 31-Jährige ist mit seinen Freunden aus München angereist und sieht Zeigler schon zum dritten Mal live. Er trägt ein Trikot von Borussia Mönchengladbach und reiht sich ein in ein buntes Fußball-Wimmelbild. Fans in Trikots lokalerer Vereine wie dem FC Augsburg, dem FC Bayern oder 1860 München sind in der Mehrheit. Zu sehen sind aber auch die Wappen und Farben anderer Clubs, etwa FC St. Pauli, Werder Bremen oder Hamburger SV.

Das Publikum lacht über eine völlig verkorkste Videobotschaft

So bunt wie das Publikum ist auch Zeiglers Programm, der sich auch selbst auf die Schippe nimmt und Videos von sich einspielt, wie er versucht, Eigentore nachzustellen oder in der ZDF-Sendung „Aktuelles Sportstudio“ albern verkleidet am Torwandschießen teilnimmt. Für die lautesten Lacher sorgt Zeigler, als er eine Videobotschaft abspielt. Ex-Profi Thorsten Legat soll Geburtstagsgrüße für Zeiglers Kollegen vorlesen, liest aber den persönlichen Text, den Zeigler dem ihm bekannten Ex-Profi geschrieben hat und der nicht zur eigentlichen Botschaft gehört, mit. Verkürzt klingt das dann so: „Lieber Lars, herzlichen Glückwunsch von Arnd. Du bist ein toller Manager, aber Arnd ist der Boss. Moin Thorsten, hier ist Arnd. Bis bald mal.“

Der Saal johlt in Momenten wie diesen, aber Zeigler, der sich zwar über viele Menschen lustig macht, das aber nie auf bösartige Weise, stößt auch nachdenkliche Töne an: Am Anfang und am Ende stellt der Fußball-Journalist die Frage, ob man sich heute noch einmal in den Sport verlieben würde, wie er und sein Publikum das vor 20, 35 oder 50 Jahren getan haben. Die Turbokapitalisierung des Profifußballs spricht er ebenso an und untermalt sie mit Bildern und Videos von rührenden Szenen. Da sind zum Beispiel Kinder, die unter Tränen ihre Idole treffen oder sich über Originaltrikots ihrer Helden freuen. Das zeigt, Fußball fasziniert auch heute noch.

Dieser Ansicht ist auch FCA-Präsident Markus Krapf: „Ich hätte mich auch jetzt noch in Fußball verliebt“, sagt er nach der Vorstellung und ergänzt: „Fußball nimmt auch jetzt noch so viele Menschen mit und auch das Stadionerlebnis ist immer noch besonders und teilweise besser als früher.“ Dass sowohl der heutige emotionale Fußball, als auch der rauere Sport früherer Tage schön ist, hat der Abend mit Arnd Zeigler in Gersthofen gezeigt.