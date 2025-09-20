„Macht immer Spaß“ - Vorfreude auf Derby zwischen Gablingen und Langweid

Wenn der SV Gablingen am Sonntag um 15 Uhr den FC Langweid zum Nachbarschaftsderby empfängt, scheinen die Rollen klar verteilt. „Für uns zählt nur ein Sieg“, sagt Gablingens Abteilungsleiter Manuel Rauscher. Auch die Bilanz spricht für das Heimteam. Doch auch die Gäste rechnen sich etwas aus in einem Spiel, das einen besonderen Reiz hat.

Gablingen ist nicht ganz zufrieden mit dem Saisonstart

Die Gablinger gehören zu den Teams der Kreisklasse Nord, die oben mitspielen wollen. Mit den zwei Siegen und zwei Niederlagen zum Saisonstart ist Rauscher nicht zufrieden: „Wir haben uns mehr erhofft.“ Auch wenn er sagt, die Saison sei noch zu jung, um über konkrete Ziele zu sprechen, müsse sich sein Team in der Liga vor niemandem verstecken. „Ich sage zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht, dass wir aufsteigen, oder oben mitspielen wollen, das wäre vermessen, aber wir wollen nicht jedes Jahr um die goldene Ananas spielen.“

Da kommt ein besonderes Spiel, wie das Derby, gelegen. „Das erste Highlight war unser Auftaktsieg gegen Westendorf, jetzt kommt das Nächste und wir freuen uns darauf“, sagt Rauscher, der auch Druck verspürt: „Der ist da, aber der ist immer da.“ Der Abteilungsleiter erwartet ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zuschauern und gutem Wetter. Das man zu Hause spiele, könne ein Vorteil werden, sagt Rauscher und gibt ein weiters Ziel aus: „Wir müssen uns auch in einem kampfbetonten Spiel auf unsere spielerischen Qualitäten konzentrieren.“

Gablingen gewann die jüngsten drei Duelle gegen Langweid

In den vorigen Duellen hat das ganz gut geklappt. Die jüngsten vier Aufeinandertreffen entschieden die Gablinger für sich. In der Vorsaison siegten sie zuhause mit 2:1 und gewannen 2:0 in Langweid.

„Alles was wir da mitnehmen, ist irgendwie was gewonnen für uns“, sagt Langweids Routinier Patrick Reilich und sieht die Favoritenrolle bei den Gablingern. „Wir gehen ohne Erwartungen in das Spiel, Gablingen hat eine sehr gute Mannschaft und wir sind ein sehr junges Team.“ Auch wenn in einem Derby alles passieren könne, müsse sich Langweid erst einmal finden und in der Saison ankommen. Das zeigt auch die Statistik: Die Langweider sind mit einem Sieg in die Saison gestartet, als sie 3:1 beim TSV Gersthofen II gewannen, es folgten jedoch eine 2:4-Niederlage in Stotzard und eine 0:7-Klatsche gegen Tabellenführer Thierhaupten. Die Langweider stehen auf dem zehnten Rang, Gablingen ist Fünfter.

Beide Teams kennen sich gut

Gerade zuletzt gegen Thierhaupten zahlte der FC Langweid Lehrgeld. „Thierhaupten hat überragend gespielt und war sehr abgezockt. Sie haben früh getroffen und dann echt gut gespielt.“ Grund zur Verzweiflung ist die hohe Pleite aber nicht: „Lieber verlieren wir einmal mit 0:7 als siebenmal mit 0:1“, sagt Reilich. Gegen Gablingen will er nach einer Oberschenkelzerrung wieder mitspielen und den vielen jungen Spielern helfen.

Dass die Bilanz für den Gegner spricht, hat für ihn keine große Aussagekraft: „Ich wusste gar nicht, dass Gablingen die letzten vier Spiele gewonnen hat, für die Jungen ist es etwas anderes, aber eigentlich ist es ja ein Spiel wie jedes andere.“ Aber auch für ihn ist es trotzdem ein besonderes Spiel: „Es macht immer Spaß und ist ein schönes Nachbarschaftsduell. Man kennt sich untereinander und kann danach ein Bier zusammen trinken, das ist toll.“

Langweids Reilich wagt optimistischen Tipp

Das Gefühl rund um das Spiel, sagt Reilich, sei mindestens genauso wichtig wie das Ergebnis auf dem Platz. „Wir rechnen uns jetzt nicht großartig etwas aus“, bleibt er realistisch. „Wir wollen da hinfahren und ein gutes Spiel machen. Wenn wir etwas holen, wunderbar, aber wenn nicht, ist das auch nicht tragisch.“ Angesprochen auf einen Ergebnisstipp, ist er trotzdem optimistisch: „Wir gewinnen 4:2.“