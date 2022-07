"Da bist du nur ein kleiner Teil von etwas viel Größerem"

Plus Maximilian Mann, der beim Zugspitz-Ultra-Trail 108 Kilometer und 5.200 Höhenmeister gemeistert hat, berichtet über seine Gefühlswelt während der 20 Stunden in der Einsamkeit der Werdenfelser Bergwelt.

Mit 108 Kilometern und 5.300 Höhenmetern ist der Zugspitz-Ultra-Trail eines der härtesten und und spektakulärsten Trailrunning-Rennen der Welt. Nach zwei Zwangsabsagen aufgrund der Corona-Pandemie konnte nun endlich die zehnte Jubiläumsauflage gestartet werden. Zu den Finishern gehörte der Aystetter Maximilian Mann. Nachfolgend seine Eindrücke.