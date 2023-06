Drei Tore in sechs Minuten: Aystetten schaltet Gersthofen aus

Plus Im Rückspiel der Relegation gewinnt der SV Cosmos Aystetten beim TSV Gersthofen nach Rückstand 4:1. Für die Hausherren ist der Abstieg damit besiegelt.

Der TSV Gersthofen ist aus der Landesliga abgestiegen. Die Mannschaft von Trainer Gerhard Hildmann verlor das Rückspiel gegen den SV Cosmos Aystetten am Sonntag 1:4. Der Bezirksligist darf hingegen weiter vom Aufstieg in die Landesliga träumen.

Der Andrang war groß. Als der Ball bereits rollte, warteten noch immer Dutzende Fans vor dem Eingang. Sie verpassten in der Anfangsphase allerdings nicht viel. Gersthofen musste ohne seinen erkrankten Trainer Hildmann auskommen, startete allerdings offensiver als beim Hinspiel am Donnerstag (1:1). Richtig gefährlich wurde es vor beiden Toren zunächst jedoch nicht.