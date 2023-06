Gersthofen/Aystetten

vor 56 Min.

Gersthofens Hildmann fordert vor dem Rückspiel gegen Aystetten mehr Mut

Plus Vor dem Relegationsrückspiel gegen den SV Cosmos Aystetten wird die Ausfallliste beim TSV Gersthofen noch länger. Youngster Meilinger ist fraglich.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Es ist alles offen vor dem Rückspiel am Sonntag, nachdem sich der SV Cosmos Aystetten und der TSV Gersthofen am Donnerstagabend im Hinspiel in Aystetten 1:1 getrennt haben. „Man hat in der Anfangsphase gemerkt, dass es ein Spiel ist, in dem es um etwas geht“, analysiert Aystettens Spielertrainer Patrick Wurm. „Bei vielen war ein bisschen Nervosität dabei.“

Seine Mannschaft war über 90 Minuten die aktivere Mannschaft - musste kurz nach der Pause allerdings einem Rückstand hinterherlaufen. Jermaine Meilinger, der bereits im Spiel davor beim 1. FC Sonthofen (2:2) doppelt getroffen hatte, schloss einen blitzsauberen Gersthofer Konter eiskalt ab (52.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen