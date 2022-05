Gersthofen

30.05.2022

Beim TSV Gersthofen gibt es eine neue Sportart

Plus Sandra Belavic zeigt, was man mit dem Hula Hoop-Reifen beim Workout alles für Kondition und Kraft machen kann.

„Den Ring um die Hüften kreisen lassen – kann ja jede“, das dachte sich Sandra Belavic, als sich die Damen ihrer Zumba-Gruppe des TSV Gersthofen mit dem Hula-Hoop-Reifen aufwärmten. Und so recherchierte sie im Internet, was man mit dem Hula-Hoop-Reifen noch so alles machen kann. Und das ist eine ganze Menge, wie man seit ein paar Wochen jeden Montag ab 17.45 Uhr auf der Tribüne der Abenstein-Arena erleben kann. Gekreist wird nur zum Auflockern. Ansonsten steht ein abwechslungsreiches Work-out für Ausdauer und Kraft auf dem Programm, bei dem der Hula-Hoop-Reifen stets integriert ist. Wer es ausprobieren will, ist jederzeit herzlich willkommen. Sogar corona-konform unter freiem Himmel.

