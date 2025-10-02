TSV Gersthofen bleibt auf der Überholspur

Der TSV Gersthofen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Nord weiter auf der Überholspur. Im Nachholspiel gegen Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim feierten die Schützlinge von Trainer Ajet Abazi einen 3:2-Sieg. Damit hat man aus den letzten sechs Spielen mit fünf Siegen und einem Unentschieden 16 Punkte geholt. „Ich bin sehr froh, dass wir unsere Serie halten konnten“, zeigte sich der Coach mit dem Ergebnis, aber nicht unbedingt mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden: „Das war kein schöner Fußball sondern über 90 Minuten ein Kampfspiel. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir uns nicht gut angestellt.“

Führungstreffer nach 66 Sekunden

Das Beste aus Gersthofer Sicht waren in diesem Abschnitt die ersten beiden Minuten. Die Gersthofer Fans hatten ihre Trommeln noch gar nicht ausgepackt, da stand es schon 1:0. Nach einem weiten Ball von Adnan Muminovic schien die Situation schon geklärt, doch Fabian Bühler luchste seinem Gegenspieler den Ball ab, fackelte nicht lange und versenkte das Leder im langen Eck. Das alles dauerte gerade mal 66 Sekunden. Doch damit war das Feuerwerk des TSV Gersthofen abgebrannt. Im weiteren Spielverlauf ließ man den tief stehenden Gästen viel zu viel Spielraum. Das nutzte der Aufsteiger in der 36. Minute durch Vincent Porombka zum 1:1. Schon im Gegenzug schien sich wieder alles zum Guten zu wenden, als Lucas Möller Jermaine Meilinger von den Beinen holte. Doch TSV-Kapitän Aivin Emini nagelte das Spielgerät ans Lattenkreuz (37.). „Wir haben den Ausgleich gegen einen immer stärker werdenden Gegner erbettelt“, zeigte sich Abazi sichtlich unzufrieden und reagierte zur Pause mit einem Dreifachwechsel.

Fabian Bühler und Christian Vogel vom TSV Gersthofen hatten meist alles im Griff. Foto: Oliver Reiser

Erneuter Blitzstart in die zweite Halbzeit

Das sollte sich schon nach wenigen Sekunden auszahlen. Fabian Bühler setzte sich unwiderstehlich auf der linken Seite durch, seine scharfe Hereingabe bugsierte Paul Plach zum 2:1 ins eigene Tor. Wieder waren gerade mal 66 Sekunden gespielt. Und wieder kam der TSV Gersthofen nicht besser ins Spiel. Im Gegenteil: Joshofen steckte nicht auf und deutete an, warum man zuletzt den TSV Zusmarshausen mit 5:1 vom Platz gefegt hatte. Lucas Möller zirkelte einen Freistoß drüber (65.) und scheiterte an TSV-Torhüter Daniel Brexel, der kurzfristig für den beruflich verhinderten Julian Lippmann einspringen musste (70.). Die endgültige Entscheidung schien gefallen, als der eingewechselte Robin Widmann mit Aivin Emini Doppelpass spielte und der TSV-Kapitän zum 3:1 vollstreckte (71.). In der 80. Minute traf Jermaine Meilinger nur den Pfosten, so dass die Gäste durch Julian Sager nochmals zum 3:2-Anschlusstreffer kamen (85.). „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, war nicht nur Ajet Abazi froh, als der Schlusspfiff ertönte.