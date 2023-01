Erfolgreicher Re-Start des Gersthofer Silvesterlaufs

Plus Schön, dass endlich wieder was läuft. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause starten rund 1300 Läuferinnen und Läufer bei fast frühlingshaften Temperaturen zum 55. Gersthofer Silvesterlauf.

„Schön, dass endlich wieder was läuft.“ Manfred Lamprecht, der Präsident des TSV Gersthofen, und sein Vorgänger Hinricht Habenicht, die beide in die Organisation des 55. Internationalen Gersthofer Silvesterlaufes eingebunden waren, freuten sich, dass nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder der Startschuss, abgefeuert von den Gablinger Böllerschützen, für diese Traditionsveranstaltung fallen konnte.