Testspiele: Ein Kantersieg und ein wildes Unentschieden

Nur 3:3 hat Landesligist Cosmos Aystetten gegen Bezirksligist Bobingen gespielt. Stark dezimiert trat das Team von Spielertrainer Patrick Wurm gegen den TSV Bobingen an, dementsprechend überlegen war das klassentiefere Team. Schon in der fünften Minute hatte Mert Avan eine gute Gelegenheit, als er nach einem Patzer der Aystetter Hintermannschaft, freistehend übers Tor schoss. In der achten Minute verwandelte Fidan einen aus Aystetter Sicht unglücklichen Foulelfmeter zum 1:0 für Bobingen. Axstettens Keeper Daniel Mrozek verhinderte wenige Minuten später mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand. In der 35. Minute pfiff der Schiedsrichter auch für Cosmos einen schmeichelhaften Elfmeter, mit dem Unterschied das dieser, geschossen vom Stefan Simonovic, vom Keeper gehalten wurde. Dieser schlug den Ball sofort nach vorne und überraschte die zurücktrabenden Aystetter, sodass Florian Kohler auf 2:0 erhöhte. Die einzigenennenswerte Torchance des Landesligisten war ein Kopfball von Patrick Wurm, nach einer Ecke von Pascal Mader, der knapp am Pfosten vorbeistrich.

Die Gäste aus Bobingen wechselten in der Halbzeitpause fast die gesamte Mannschaft aus und gingen durch Jannick Piller mit 3:0 in Führung. Doch Bobingen ließ nach und so kamen die Cosmonauten besser ins Spiel. In der 63. Minute flankte Pascal Mader wieder auf den Kopf von Patrick Wurm, der diesmal traf. Zehn Minuten später schoss Kevin Makowski aufs Tor, den abgewehrten Ball schoss Stefan Simonovic zum 2:3 ein. Bobingen wechselte erneut und prompt zwangen Mattis Junker und Florian Kohler Axstettens Mrozek zu einer Riesenparade (84.) In der 88. Minute zeigte dann der Schiedsrichter wieder auf den Punkt, nun aber berechtigterweise. Doch Bobingens Junker traf nur den Pfosten. Jetzt nutzte Cosmos das Momentum und erzielte in der letzten Minute den Ausgleich. Stefan Simonovic traf nach einer Flanke von Arlind Qarri per Kopf. Insgesamt waren die Aystetter mit dem Testspiel jedoch nicht zufrieden. (mb)

Fabian Bühler trifft weiter für Gersthofen

Besser lief es für den TSV Gersthofen. Nachdem man vor einer Woche schon einen klaren 5:1-Testspielerfolg gegen den FC Ehekirchen feierte und unter der Woche mit 1:3 gegen Gundelfingen verlor, gab es den nächsten hohen Sieg. Gegen Lagerlechfeld konnte das Team von Spielertrainer Michael Panknin im Duell beider Bezirksligisten mit 6:0 gewinnen. Bereits nach vier Minuten ging der TSV durch ein Eigentor von Lagerlechfelds Luca Becher in Führung. In der elften und in der 21. Spielminute legte Fabian Bühler nach und besorgte den 3:0-Halbzeitstand. „Wir hätten in der ersten Halbzeit noch mehr Tore machen können, wenn wir einige Angriffe sauberer zu Ende gespielt hätten“, sagt Gersthofens Spielertrainer Michael Panknin und hebt die Qualität seines Doppeltorschützen Bühler hervor: „Er spielt sehr direkt und sicht immer sofort den Abschluss. Er wird auch oft gut in Szene gesetzt von seinen Mitspielern und ist einfach sehr talentiert.“

Im zweiten Durchgang ließ Gersthofen es etwas ruhiger angehen und traf trotzdem noch drei weitere Male. Winterneuzugang Batuhan Güney, der von Türkgücü Königsbrunn kam, traf kurz nach dem Seitenwechsel und einige Minuten vor Abpfiff, das zwischenzeitliche 5:0 besorgte Robin Widmann. „Ich bin mit dem Testspiel insgesamt sehr zufrieden, auch wenn wir uns nicht hätten beschweren dürfen, wenn Lagerlechfeld im zweiten Durchgang mehrere Tore geschossen hätte. Unser Ziel war es, dominant aufzutreten und das ist uns gelungen.“ resümierte Spielertrainer Michael Panknin.

Zusmarshausen besiegt Bezirksligisten

Der FC Horgau feierte am Wochenende einen 1:0-Erfolg gegen Kreisligist SC Altenmünster. Pascal Beckert erzielte in der 32. Minute das Tor des Tages für den Bezirksligisten. Altenmünster kassiert nach einem 2:7 gegen Ecknach in der Vorwoche die zweite Testspielniederlage in Folge. Der FC Horgau bleibt nach einem 0:0 gegen Inchenhofen in der Vorwoche weiter ohne Gegentreffer. Mit dem TSV Meitingen war ein weiterer Bezirksligist erfolgreich. Das Team von Trainer Andreas Wessig gewann gegen den FSV Inningen mit 5:0. Jasher Mulhaj traf nach 20 Minuten zur Führung, die Matteo Duvnjak acht Minuten später vom Elfmeterpunkt aus ausbaute. Kurz vor der Pause traf Michael Falch zum 3:0 und im zweiten Durchgang setzte Florian Bobinger den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand.

Einen Achtungserfolg landete Kreisligst TSV Zusmarshausen, das Team gewann gegen Bezirksligist Stätzling mit 3:2. Elia Giordanelli brachte den Favoriten schon nach zwei Minuten in Führung, aber Zusmarshausen ließ sich nicht beirren und spielte mit. Mitte des ersten Durchgangs erzielte Christian Miller den Ausgleich und Jakob Wiedemann drehte kurz später die Partie. Kurz vor Schluss konnte Zusmarshausen durch Christian Miller nachlegen, ehe Stätzling durch Nick Sautter noch einmal auf 2:3 verkürzte.

Zwei weitere Kreisligisten fuhren unterschiedliche Ergebnisse ein. Die SpVgg Auerbach-Streitheim verlor gegen Monheim (Kreisliga Donau Nord) mit 1:2. Und Monheims Staffelkonkurrent SV Ehingen-Ortlfingen gelang gegen den SV Erlingen ein 3:2-Erfolg. Zu Beginn der zweiten Hälfte geriet man in Rückstand und glich kurz darauf durch Marco Aust aus. Nachdem Erlingen erneut in Führung ging, drehte der SV Ehingen-Ortlfingen die Partie spät durch Treffer von Christian Birtelheimer (83.) und Simon Leser (87.). (pibo)