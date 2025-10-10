TSV Gersthofen schenkt zum Kirchweihauftakt kräftig ein

Während bei der Eröffnung der Gersthofer Kirchweih etliche Liter Freibier ausgeschenkt wurden, schenkte der TSV Gersthofen dem SV Wörnitzstein-Berg kräftig ein. Mit einem 4:0-Erfolg haben die Lechstädter ihre imposante Serie in der Bezirksliga Nord auf sechs Siege in Folge ausgebaut. Insgesamt sind die Gersthofer nunmehr seit acht Spielen ungeschlagen, haben 22 Punkte in Serie geholt. Zum zweiten Unentschieden hintereinander kam der TSV Zusmarshausen beim 2:2 gegen den BC Rinnenthal.

TSV Gersthofen - SV Wörnitzstein-Berg 4:0 (1:0). „Wenn man gegen einen guten Gegner, der zuletzt sechs Spiel nicht in Folge nicht verloren hat, so deutlich gewinnt, hat man Vieles richtig gemacht“, fand Gersthofens Trainer Ajet Abazi nach dem Abpfiff kaum Ansatz zur Kritik: „Die zwei Chancen am Anfang hätten wir verwerten müssen.“ Jeweils nach Freistößen von Aivin Emini verpassten Armin Sukalic (2.) und Kenan Kunalic (25.) den Führungstreffer. Der gelang dann Kapitän Aivin Emini nach schöner Kombination und Auflage von Robin Widmann (40.). Die mit den drei Ex-Gersthofern Michael Panknin, Admir Omerbegovic und Belmin Bojic angetretenen Gäste fanden im ersten Abschnitt überhaupt nicht statt. Ein kurzes Aufflackern wurde durch das 2:0 im Keim erstickt. Diesmal war Emini mit einem Distanzschuss erfolgreich (56.). Nur drei Minuten später legten die Schwarz-Gelben nach. Fabian Bühler und Luca Zamfir setzten sich im Zusammenspiel über rechts durch, die präzise Flanke des 19-jährigen Zamfir köpfte Jermaine Meilinger zum 3:0 ein (59.). Die einzige Chance des SV Wörnitzstein, ein Kopfball von Admir Omerbegovic, klatschte an den Querbalken (63.). Nach einer Kopfballverlängerung des eingewechselten Neuzugangs Florent Sekiraqa (zuletzt VfL Kaufering) zog dann Fabian Bühler auf und davon und besorgte mit seinem achten Saisontreffer den 4:0-Endstand. Kurz darauf hätte beinahe sein Bruder Tobias Bühler seine bärenstarke Leistung mit dem 5:0 gekrönt. „Dieses Tor wäre ihm zu gönnen gewesen“, attestierte auch Ajet Abazi dem 19-Jährigen eine glänzende Vorstellung auf verantwortungsvoller Position.

TSV Zusmarshausen - BC Rinnenthal 2:2 (1:2). Zusmarshausen kam zunächst besser ins Spiel und durch Fabian Strehle auch zum verdienten 1:0 (27.), doch die Gäste antworteten unmittelbar mit dem 1:1 durch Elias Bradl (29.). In der 39. Minute brachte Maximilian Meerwald den effektiven BC Rinnenthal dann sogar in Führung. Nach dem verdienten Ausgleich durch Torjäger Marc Sirch, der seinen zwölften Treffer erzielte (71.), und einer Roten Karte gegen Sebastian Lindermayr wegen einer Notbremse gegen Sirch (86.) drängte Zusmarshausen auf den Siegtreffer, der jedoch nicht mehr gelingen wollte.