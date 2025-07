Gersthofer wird Zweiter bei Triathlon in Hamburg

Die Abteilung Schwimmen des TSV Gersthofen kann stolz auf einen ihrer Athleten sein: Frank Kurmyshkin hat beim renommierten Suzuki World Triathlon Hamburg einen beeindruckenden zweiten Platz in der Altersklasse 20 männlich erreicht. Der Wettkampf, der Mitte Juli stattfand, ist bekannt für seine anspruchsvollen Disziplinen und zieht Triathleten aus aller Welt an. Kurmyshkin erreichte eine Gesamtzeit von 2 Stunden, 4 Minuten und 18 Sekunden. Der Triathlon besteht aus drei Disziplinen: 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. „Ich bin überglücklich über meinen zweiten Platz und die Zeit“, sagte Frank nach dem Wettkampf. „Es war ein unglaubliches Erlebnis, bei einem so großen Event dabei zu sein, und ich freue mich schon auf die nächsten Herausforderungen.“ (AZ)

