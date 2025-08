Gleich vier Spiele standen in der Bezirksliga Nord am Freitagabend auf dem Programm. Dabei setzte sich der TSV Gersthofen mit einem 3:0-Sieg gegen den TSV Nördlingen II zunächst einmal an die Spitze. Der TSV Meitingen musste gegen den VfR Jettingen eine empfindliche 0:4-Heimklatsche hinnehmen.

