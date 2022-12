Gersthofen

„Nur die Spätzle habe ich vermisst“

Plus Tom Bittner aus Neusäß erzählt über sein erstes halbes Jahr als Tennisspieler an Universität im amerikanischen Bundesstaat Montana und berichtet von „unbezahlbaren Trainingsbedingungen“.

Von Oliver Reiser

Das Training mit seinem Heimcoach Miklos Rajda ist längst vorbei, da donnert der 1,96 Meter große Tom Bittner noch immer seine Aufschläge übers Netz. Den Spielern auf den anderen Plätzen in der Tennishalle des TC Rot-Weiß Gersthofen nötigt das Respekt ab. „Am 14. Januar haben wir mit den Grizzlies wieder das erste Spiel. Da will ich in Form sein“, sagt der 19-Jährige, der seit August für die Universität von Montana Tennis spielt und dort Betriebswirtschaft studiert.

