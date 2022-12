Gersthofen

15.12.2022

Silvesterlauf soll schrittweise zum Event werden

Plus Nach zweijähriger Zwangspause mit virtuellen Läufen geht es am letzten Tag des Jahres 2022 wieder in Präsenz auf die Strecke. Was bei der 55. Auflage des Gersthofer Silvesterlaufes außer der Nettozeit noch alles neu sein wird.

Von Oliver Reiser

Zwei Jahre lang war eine Teilnahme am Gersthofer Silvesterlauf nur virtuell möglich. Egal, ob in New York oder in Batzenhofen – alle Teilnehmenden konnten ihre gelaufene Strecke hochladen. Ein unbefriedigender Ersatz für eine der ältesten Laufveranstaltungen in Deutschland, die seit über 50 Jahren am letzten Tag des Jahres Läuferinnen und Läufer in Scharen anlockt, die sich noch einmal sportlich betätigen wollen. Gerade die Mischung aus Spitzensportler und -sportlerinnen und reinen Hobbyläuferinnen und -läufern macht den ganz besonderen Flair in Gersthofen aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

