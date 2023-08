Fußball

Wohin geht in dieser Saison die Reise für den TSV Gersthofen?

Der TSV Gersthofen empfängt am Freitagabend den TSV Hollenbach.

Plus Der TSV Gersthofen erwartet am Freitag den TSV Hollenbach. Trainer Sebastian Hoffmann spricht von einem richtungsweisenden Spiel.

Vor dem Spiel am vergangenen Wochenende beim FC Horgau hatte Trainer Sebastian Hoffmann seine Mannschaft eigentlich auf einem guten Weg gewähnt. Und das, obwohl der TSV Gersthofen sowohl beim TSV Wertingen (2:4) als auch gegen den FC Günzburg (0:1) leer ausgegangen war. In Horgau (3:4) kassierte der Landesliga-Absteiger schließlich die dritte Niederlage in Folge. „Vom Auftreten war das letzte Wochenende ein Rückschlag“, sagt Hoffmann, der nicht nur vom Ergebnis enttäuscht war.

„Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit nicht die Dinge umgesetzt, die wir angesprochen haben“, sagt der TSV-Trainer. „Und es waren zu viele Spieler, die keinen guten Tag erwischt haben.“ So steht seine Mannschaft nach vier Spielen mit nur drei Punkten da. Hoffmann sieht seine Mannschaft noch in der Findungsphase. „Das soll nicht als Ausrede gelten, aber wenn dann noch andere Dinge dazukommen, ist die Mannschaft noch nicht stabil genug, um das aufzufangen.“

