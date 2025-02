Mit 90 noch topfit: Eine Gersthoferin verrät ihr Geheimnis

Zwischen 20 und 30 Liegestützen hat Hannelore Zanussi am Morgen gemacht, das macht sie seit etwas über einem Jahr jeden Tag. „Ich habe gemerkt, wie viel Kraft ich in den Armen habe, die will ich nutzen“, erklärt sie. Zanussi ist 90 Jahre alt und topfit, im vergangenen November ist sie in 75 Minuten bei einem großen Schwimmevent einen Kilometer ohne Unterbrechung geschwommen und geht zwei Mal in der Woche zur Gymnastik und ist Teil einer Nordic-Walking-Gruppe. Sie sucht immer wieder neue sportliche Herausforderungen.

