Besser als die AirForce: Gessertshauser überrascht bei amerikanischer Meisterschaft

„Ein Augsburger zeigt es der US-Airforce.“ Mit dem Gedanken „ich wollte mich nur nicht blamieren“ trat der in Gessertshausen aufgewachsene Martin Michaelis als einziger Deutscher bei der amerikanischen Meisterschaft im Kunstfliegen in Kansas an. Und das sehr erfolgreich. Neben der Vizemeisterschaft gab es noch einen Sonderpreis.

Michaelis holte den Titel des Vize-US-Champions in seiner Kategorie Sportsman und sicherte sich zudem die Auszeichnung für den besten Segelkunstflug über alle Klassen hinweg. Aufgewachsen in Gessertshausen zog Michaelis 2019 zum Studium nach San Diego, wo er seither lebt und verheiratet ist. Seine Leidenschaft für das Fliegen hat er aus Schwabmünchen mitgebracht – und wohl auch geerbt. Seine Eltern und sein Bruder sind selbst leidenschaftliche Piloten und vom Fliegen begeistert: „Mein erster Flug war mit meinem Papa, mit drei Jahren auf dem Schoß meines Opas“, erzählt er. Michaelis machte mit 15 Jahren seinen Pilotenschein beim Luftsportverein Schwabmünchen. „Dort habe ich das Segelfliegen von ehrenamtlichen Fluglehrern über viele Jahre hinweg gelernt.“ Mit 22 Jahren legte er dann die Segelkunstflug-Lizenz beim bayerischen Förderverein ab.

Gessertshauser in den USA erfolgreich

Auch in Kalifornien ließ ihn die Leidenschaft nicht los. „Ich versuche einmal pro Woche zu fliegen, um im Training zu bleiben. Mehr geht nicht, das ist einfach zu teuer“, sagt der Wirtschaftsingenieur. Den Entschluss zur Teilnahme an den US-Meisterschaften fasste er eher spontan – „wegen einer Wette mit einem befreundeten Piloten“. Sein amerikanischer Fluglehrer hielt die Idee zunächst für abwegig: „Dir ist hoffentlich klar, dass du dich auch mit der US-Airforce anlegen musst.“

Martin Michaelis, der in Gesserthsuasen aufgewachsen ist, holte sich bei den amerikanischen Segelkunstflug-Meisterschaften den zweiten Platz. Foto: Amanda Smith

Die US-Meisterschaften gelten als der größte Wettbewerb ihrer Art weltweit und verbuchten eine Rekordteilnehmerzahl. Als Michaelis die Konkurrenz und deren teure Maschinen in Kansas sah, wich seine anfängliche Gelassenheit kurzzeitig der Nervosität. Doch sobald er in der Luft war, spielte das keine Rolle mehr. „Ich habe einfach nur Spaß gehabt.“ Drei Flüge musste er absolvieren, die einzeln und für die Gesamtwertung bewertet wurden. Das Ergebnis: einmal Gold, zweimal Silber und der zweite Platz im Gesamtklassement.

Besonders stolz ist Michaelis auf die Sonderauszeichnung, die seit 1948 jährlich vergeben wird, für den besten Segelkunstflug aller Klassen. Der Gessertshauser hat bereits ein neues Ziel vor Augen: die Weltmeisterschaften im Segelkunstflug. Dafür will er sich qualifizieren und gegen eine internationale Elite von Kunstflug-Piloten antreten. (AZ)