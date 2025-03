Halbmarathon in Altenmünster: Ein Fest für die ganze Familie

Auf eine Stunde Schlaf gerne verzichten haben die über 508 gemeldeten Läuferinnen und Läufer, die am Tag nach der Umstellung auf Sommerzeit ihre sportliche Fitness testen wollten und beim „Altenmünster Halbmarathon“ dabei sein zu können. So auch Daniel Kneipp und seine Freundin Pia Schätzle, die extra aus Buchloe ins Zusamtal angereist waren und die 21 Kilometer-Strecke in Angriff nahmen. Sie ließen es bei besten äußeren Bedingungen - die Sonne lachte bereits vor dem um zehn Minuten nach hinten verlegtem Startschuss - eher etwas verhalten angehen und kamen gemeinsam nach 2:21,06 Stunden ins Ziel.

