Biberbacher Traum platzt am Sechsmeterpunkt

Die Fußball-Frauen des SC Biberbach haben bei ihrer erstmaligen Teilnahme an den Bayerischen Meisterschaften im Hallenfußball den dritten Platz belegt. Eigentlich ein stolzes Ergebnis für den aufstrebenden Klub aus dem Landkreis Augsburg. Eigentlich, denn es wäre bei dieser Veranstaltung in mittelfränkischen Treuchtlingen wesentlich mehr drin gewesen. Nach den souveränen Gruppenspielen sahen die 650 Zuschauer und auch die gegnerischen Mannschaften den schwäbischen Meister als heißen Anwärter auf den bayerischen Titelgewinn. Doch dann kam es ganz anders.

Nach teilweise sehenswerten Auftritten gegen den zweimaligen bayerischen Titelträger SV Frauenbiburg (1:0), den Schwabthaler SV (2:1) und die DKL Weinberg (4:0) kam im Halbfinale gegen den bis dato schwächsten Gegner, die TSG Bastheim das Aus. Dabei sah es nach einer Minute so aus, als würden die Biberbacherinnen die ihnen mittlerweile zugedachte Favoritenrolle weiter spielen. Leicht und locker sah es aus, als Selina Reith auf Sophie Hammerl durchsteckte und die mit ihrem dritten Turniertreffer das !.0 erzielte. Doch schon im Gegenzug musste man den Ausgleich hinnehmen, der dem SCB irgendwie den Stecker zog. Gegen die aufopferungsvoll kämpfenden und rustikal grätschenden Frauen aus dem kleinen Ort nahe der Grenze zu Thüringen, die im ganzen Spiel nur einmal aufs Tor geschossen hatten, fanden die bis dahin leichtfüßig tänzelnden Biberbacher nicht mehr zu ihrem Rhythmus zurück. Als Julia Rauchmann und Selina Reith auch noch beste Chancen vergaben, musste man ins Sechsmeterschießen. Hier begann das das große Nervenflattern. Julia Maiershofer zielte vorbei, Sabrina Eder traf nur die Querlatte und als Theresa Hammerl an der Torhüterin scheiterte, war der Traum des SC Biberbach von der bayerischen Meisterschaft und der Teilnahme an den süddeutschen Titelkämpfen geplatzt.

Icon Vergrößern Abgegrätscht wurden Selina Raith (links) 8und der SC Biberbach im Halbfinale von der TSG Bastheim. Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Abgegrätscht wurden Selina Raith (links) 8und der SC Biberbach im Halbfinale von der TSG Bastheim. Foto: Oliver Reiser

„Die Mannschaft ist völlig fassungslos und enttäuscht. Wir spielen eine überragende Gruppenphase, dominieren die Gegner, spielen einen absolut geilen Hallenfußball und dann verlieren wir, meines Erachtens völlig unverdient, weil wir uns das Leben selber schwer gemacht haben“, ärgerte sich Trainerin Lisa Seidler: „Bastheim hat nur verteidigt. Das war die erste Mannschaft, die nicht mitgespielt hat und uns das Zepter praktisch übergeben hat.. Ich glaube, dass das unser großes Problem war. Damit konnten wir nicht umgehen.“

Im Spiel um Platz drei rafften sich die SCB-Spielerinnen nochmals auf und gewannen durch einen Treffer von Sarah Maiershofer mit 1:0 gegen den 1. FC Schwarzenfeld. „Der dritte Platz ist ein kleiner Trostpreis. Letzten Ende müssen wir drüber hinwegschauen und haben noch das beste daraus gemacht, bilanzierte Lisa Seidler. Den Titel holte sich zum dritten Mal der SV Frauenbiburg, der Bayern nun bei der Süddeutschen Meisterschaft am 8. März in Ehningen (Basen-Württemberg) vertreten darf. Der SC Biberbach muss einen neuen Anlauf nehmen.