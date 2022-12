Favorit TSV Bobingen wird seiner Rolle gerecht

Plus Der Rekord-Landkreismeister TSV Bobingen bleibt in Diedorf ungeschlagen.

Sechs Teams waren in der Diedorfer Schmuttertalhalle angetreten, um zwei Mannschaften zu ermitteln die weiter um die 40. Augsburger Landkreismeisterschaft im Hallenfußball antreten werden. Der Rekordmeister TSV Bobingen aus der Bezirksliga Süd wurde dabei seiner Favoritenrolle gerecht. Obwohl sich der TSV Diedorf im Endspiel mit 1:3 geschlagen geben musste, darf auch der Kreisklassist zur Endrunde.