Gastgeber Aystetten scheitert an der Bande

Der Sparkassen-Cup des SV Cosmos Aystetten ist das letzte Hallenfußball-Turnier im Landkreis Augsburg, das noch nach alter Burschen Herrlichkeit, also mit Bande, großen Toren und einem richtigen Fußball ausgetragen wird. Das liegt auch daran, dass die Ausstattung dazu noch aus den Hochzeiten die Budenzaubers in der Neusässer Eichenwaldhalle vorhanden ist. Allerdings waren sich die rund 300 Zuschauer diesmal nicht ganz sicher, ob nicht doch der Futsal die bessere Variante ist. Das Niveau war jedenfalls sehr überschaubar. Und Gastgeber SV Cosmos wurde dann sogar die Bande zum Verhängnis.

Beim Kampf an der Bande setzte sich im Finale der FC Königsbrunn (rote Trikots) durch. Foto: Oliver Reiser

Bereits im zweiten Spiel kassierte der nur mit einem Rumpfteam angetretene Landesligist kurz vor Schluss einen Treffer, als Luca Jaskolka den von der Bande abprallenden Ball durch die Beine von Keeper Niklas Frank zum 2:1-Siegtreffer für den TSV Zusmarshausen im Netz unterbrachte. Obwohl dies die einzige Niederlage blieb, reichte es für die vom verletzten Marcel Burda betreuten Cosmonauten schließlich nur zu Rang drei in der Gruppe A. Mit einem 3:2-Sieg im letzten Vorrundenspiel schnappte schließlich die SpVgg Lagerlechfeld dem punktgleichen TSV Zusmarshausen den Gruppensieg weg. Angeführt vom überragenden Spielertrainer Lukas Drechsler und dem ehemaligen Regionalliga-Kicker Christian Miller hatte sich der Augsburger Kreisligist zunächst mit einem äußerst gelungenen Auftritt präsentiert. Licht und Schatten wechselte beim ESV Augsburg, der sich am Ende mit Rang vier begnügen musste, während die SpVgg Westheim gänzlich ohne Punktgewinn blieb.

Lukas Drechsler vom TSV Zusmarshausen (am Ball) war der überragende Spieler. Hier setzt er sich gegen Westheims Thomas Hanselka durch. Foto: Oliver Reiser

In der Gruppe B blieb der FC Königsbrunn um Spielertrainer David Bulik ungeschlagen. Der Bezirksligist nutzte im Spiel gegen den KSV BiH Augsburg, in dem Schiedsrichter Heinz Raab insgesamt drei Zeitstrafen verhängte, zwei davon zu den entscheidenden Toren. Insgesamt griffen die Unparteiischen diesmal gerade bei Fouls an der Bande konsequent durch. Die technisch versierten Bosnier, die durch Dino Pektic per Fallrückzieher das Tor des Tages erzielten, ergatterten am Ende vor dem TSV Rehling, der SpVgg Langerringen und dem SV Mering den zweiten Platz in der Gruppe.

Nachdem es aus Zeitgründen keine Überkreuzspiele gab, weil die Halle um 22 Uhr verlassen sein muss, stan BiH im Spiel um Platz drei und unterlag dort dem TSV Zusmarshausen mit 1:3. Dass es zeitlich eng hätte werden können, zeigte sich dann im Finale, als es zwischen den beiden Süd-Bezirksligisten FC Königsbrunn und SpVgg Lagerlechfeld nach Ablauf der regulären Spielzeit von zehn Minuten 3:3 stand. Im fast endlosen Sechsmeterschießen setzt sich der FC Königsbrunn dann mit 15:14 durch.