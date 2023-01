Hallenfußball

Gebrauchter Tag für TSV Dinkelscherben und FC Horgau

In die Knie gezwungen. Nicolas Mocnik schied mit dem TSV Dinkelscherben sang- und klanglos aus.

Plus Bezirksligisten scheiden sang- und klanglos und mit Pech aus. Kreismeister wird der TSV Bobingen.

Von Herbert Schmoll

Und tschüss! Schneller als erwartet mussten sich bei der Endrunde um die Kreismeisterschaft im Lotto-Bayern-Hallencup in der Fischacher Staudenlandhalle die Teams des TSV Dinkelscherben und des FC Horgau am vorletzten Abend des vergangenen Jahres verabschieden. Die beiden Bezirksligisten, die vor dem Turnier zum Kreis der Favoriten gehörten, enttäuschten und schieden beim Treff der Hallenspezialisten schon in der Vorrunde aus. Das Team aus der Reischenau sagte sang- und klanglos Servus, bei den Kleeblättern war etwas Pech mit im Spiel.

