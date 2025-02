Generationenübergreifender Hallenkick

Am ersten Februarwochenende veranstaltete der CSC Batzenhofen-Hirblingen wieder seine traditionellen Fußball-Hallenturniere in der Turnhalle der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen. Über 400 Spielerinnen und Spieler in 41 Mannschaften konnten beim HUK-COBURG Jugendcup (G- bis E-Jugend), dem Hans-Schönfelder-Cup (Frauen) sowie dem Helmut-Reiter-Cup (Herren) nahmen teil.

Den Anfang des Turnierwochenendes machten die Mannschaften der F1-Jugend, bei denen die zahlreichen Zuschauer die kleinen Kicker lautstark anfeuerten und spannende Spiele zu sehen bekamen. Im Anschluss duellierten sich die E1-Mannschaften um den Turniersieg, welchen sich die SG Auerbach / Horgau am Ende sichern konnte. Bei der E2-Jugend freute sich die Ausrichtermannschaft des CSC über den Turniersieg. Den ersten Turniertag beendeten die Damen mit dem Hans-Schönfelder-Cup. Hierbei erwies sich die Heimmannschaft als gute Gastgeberin und ließ als Titelverteidiger den Gästemannschaften den Vortritt. Den Titel sicherten sich die Frauen des SV Mering.

Herrenturnier zu Ehren eines Urgesteins

Voller Energie und Tatendrang startete der Sonntag mit den jüngsten Talenten der G-Jugend, gefolgt von den F2-Mannschaften. Beide Turniere wurden im Fussball-3-Format mit verkleinertem Spielfeld und vier Toren ausgetragen, was zu rasanten Spielen und vielen glücklichen Fußballern führte.

Als Höhepunkt und zugleich Abschluss des Wochenendes stand am Sonntagnachmittag das Herrenturnier auf dem Programm. Erstmalig wurde dieses Turnier unter dem Namen Helmut-Reiter-Cup, zu Ehren des im letzten Jahr verstorbenen CSC-Urgesteins Helmut Reiter („Helle“), ausgetragen. Über fünf Jahrzehnte prägte Helle das Vereinsleben unter anderem als Jugendleiter sowie als Mannschaftsbetreuer der Herrenmannschaften und unterstützte selbst jahrelang beim Turnierwochenende.

Neben dem Gastgeber zählten der SV Gablingen, der FC Langweid (beide Kreisklasse A-Nordwest), der ESV Augsburg (Kreisklasse A-West), die SG Lützelburg / Achsheim sowie die Kreisliga-verstärkte SG Adeslried / Welden (beide A-Klasse Nordwest) zum Teilnehmerfeld und machten den Helmut-Reiter-Cup zu einem wahren Nachbarschaftsturnier. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ sicherte sich am Ende des Tages der SV Gablingen den Turniersieg und zugleich den neuen Wanderpokal. (kajü)