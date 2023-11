Hallenfußball

10.11.2023

Positive Tendenz beim Kick in der Halle?

Bei der letzten Landkreis-Endrunde waren auch der CSC Batzenhofen-Hirblingen und der FC Horgau am Start. Beide Mannschaften nehmen auch heuer wieder teil. Foto: Marcus Merk

Plus Im Fußball-Kreis Augsburg haben sich insgesamt 54 Mannschaften für die Meisterschaften gemeldet. Wer wo spielen soll und wer wie in die nächste Runde kommt.

Der Winter naht und mit ihm etliche lieb gewonnene Traditionsveranstaltungen. Zu diesen zählt neben diversen Weihnachtsmärkten trotz einiger, womöglich dauerhaften Rückschlägen auch noch immer das Ringen um die Hallenkrone im schwäbischen Fußball. Die hatte sich zuletzt im Januar 2023 der SC Bubesheim gesichert. Zum erst zweiten Mal wurden die Titelkämpfe damals in einem neuen Format angeboten.

Auf dessen unterster Stufe stehen inzwischen Titelkämpfe in den Landkreisen. Anschließend finden Meisterschaften in den Fußball-Kreisen statt und zum Abschluss der Serie kommt das Schwaben-Finale. Bei diesem Modus bleibt es. Er griff erstmals (damals renoviert vom Bubesheimer Rainer Zeiser als zuständiger Spielleiter im Bezirk) in der Winter-Spielrunde 19/20, anschließend verhängte der Staat wegen der Corona-Pandemie zwei trostlose Winter lang umfassende Sport- und Freizeitverbote.

