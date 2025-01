TSV Gersthofen räumt beim Neujahrs-Cup ab

Jetzt schlägt’s 13! Bei seiner ersten und einzigen Teilnahme an einem Hallenturnier in diesem Winter hat der TSV Gersthofen den 13. Neujahrs-Cup des VfR Foret gewonnen. Die Lechtaler waren mit ihrer zweiten Mannschaft (A-Klasse Nordwest) angetreten, die durch einige Anleihen aus der Bezirksliga-Truppe verstärkt war. So zum Beispiel Jermaine Meilinger, Adnan Muminovic und Kaan Pasli, sowie der ehemalige Bayernligaspieler Aivin Emini, der zum besten Spieler gewählt wurde, und Kerem Bakar, der mit vier Treffern Torschützenkönig wurde. Auch den Preis für den besten Torhüter räumten die Schwarz-Gelben in der Person von Daniel Brexel ab. Lediglich der Preis für die fairste Mannschaft ging an den FC Affing.

Während sich der Ost-Kreisligist in der Gruppe B mit vier Punkten vor dem FC Langweid und dem SV Gablingen durchsetzte, beherrschte die Truppe von Trainer Christoph Reperger das Geschehen in Gruppe A vor dem VfR Foret in dem KSV Trenk. Im Halbfinale deklassierte der TSV Gersthofen dann den FC Langweid mit 6:1, während sich der FC Affing gegen den VfR Foret mit 6:4 durchsetzte. Das Finale endete torlos. Im Sechsmeterschießen behielt der TSV Gersthofen gegen den FC Affing mit 7:6 die Oberhand. Die weiteren Plätze belegten der VfR Foret, FC Langweid, SV Gablingen und KSV Trenk. „Das Turnier war wieder ein Erfolg“, freute sich VfR-Vorsitzender Ayhan Korkmaz über eine gut besetzte Zuschauertribüne in der Langweider Dreifachsporthalle, obwohl diesmal nur sechs Mannschaften am Start waren. (oli)