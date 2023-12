TSV Täfertingen ist „Neusässer Stadtmeister“

Plus Der Kreisklassist TSV Täfertingen setzt sich mit viel Glück gegen drei Kreisligisten durch. Auch TSV Neusäß bei der Endrunde dabei.

Der TSV Täfertingen ist inoffizieller Neusässer Stadtmeister im Hallenfußball. Im Finale der Vorrunde der Augsburger Landkreismeisterschaft setzte sich der Nordwest-Kreisligist gegen den Kreisligisten TSV Neusäß vor 62 zahlenden Zuschauern mit 6:5 nach Neunmeterschießen durch. Zur Landkreis-Endrunde am 29. Dezember fahren aber beide Endspielteilnehmer und haben dann in der Neusässer Eichenwaldhalle ein Heimspiel.

Nach einer durchwachsenen Vorrunde mit einem Sieg gegen den SV Ottmarshausen und einer Niederlage gegen den späteren Finalgegner TSV Neusäß erreichte der TSV Täfertingen als Gruppenzweiter das Halbfinale.