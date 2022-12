Hallenfußball

15:55 Uhr

Warum schon die Achtelfinals Endspiele sind

Die Gefahr trägt giftgrüne Schuhe. Arthur Sukalic und Leon Schuster (von links) wirbelten mit dem CSC Batzenhofen den TSV Meitingen (am Ball Arthur Fichtner) raus. Rechts Johann Neufeld.

Plus Nach zwei Jahren Pause wird am Sonntag in Fischach der 40. Augsburger Landkreismeister im Hallenfußball ermittelt. Wir stellen die acht Endrundenteilnehmer vor und bewerten ihre Chancen.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Lange zeit war unklar, ob nach der zweijährigen Corona-Zwangspause überhaupt wieder eine Landkreismeisterschaft im Hallenfußball ausgetragen werden konnte. Zum einen hielt sich die Begeisterung der Vereine angesichts der Sportart „Futsal“, die mit dem kleinen, sprungreduzierten Verwandten des Fußballs und auf Handball-Tore gespielt wird, in Grenzen, zum anderen war nicht sicher, ob die Sporthallen wieder für Flüchtlinge benötigt werden.

