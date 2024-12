Wenn das Halbfinale zum Endspiel wird

Am ersten Adventssonntag hat der SV Cosmos Aystetten noch das letzte Punktspiel in der Landesliga Südwest absolviert. Nach nur einem Wochenende Pause, an dem man sich ausgiebig Glühwein und Bratwürstchen auf den diversen Weihnachtsmärkten widmen konnte, zieht der Fußball nun in die Halle. In Königsbrunn und Meitingen stehen die ersten beiden Vorrundenturniere zur Augsburger Landkreismeisterschaft auf dem Programm.

