Hallenfußball

03.12.2022

Wer löst die ersten Tickets zur 40. Landkreis-Hallenendrunde?

Die Neusässer Mannschaften wie der TSV Neusäß und der TSV Täfertingen sind diesmal in der Reischenauhalle in Dinkelscherben am Start.

Plus Wer bei den Hallenfußball-Turnieren in Diedorf und Dinkelscherben die Favoriten sind. Jürgen Fuchs erinnert sich an ausverkaufte Hallen.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Kaum ist der Ball auf Rasen im Tor gelandet, wechseln die Fußballer das Terrain und ziehen in die Halle. Nach zweijähriger Corona-Pause wird wieder die Augsburger Landkreismeisterschaft im Hallenfußball ausgetragen. Es ist die 40. Auflage dieses einst so beliebten Wettbewerbs, bei der einst die Spielstätten aus allen Nähten platzten, als noch im Januar gespielt wurde. Nach einer Reform werden Landkreis- und Kreismeister nun während der Adventszeit im Schnelldurchlauf ermittelt, damit am 7. Januar der schwäbische Hallenmeiste gekürt werden kann. Trotzdem hat Spielleiter Torsten Zimmermann ein Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften zusammengekratzt.

