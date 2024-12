Wer wird Landkreismeister in der Halle?

Ein Landesligist, drei Bezirksligisten, zwei Kreisligisten und zwei Kreisklassisten gehen bei der Endrunde der 42. Augsburger Landkreismeisterschaft im Hallenfußball am Sonntag, 29. Januar, in der Sporthalle am Eichenwald in Neusäß an den Start. Unsere Redaktion stellt die Teams vor und taxiert ihre Chancen auf den Titel.

Zum elften Mal wird dabei in diesem Jahr nach FIFA-Richtlinien gespielt, zum zweiten Mal im Modus mit zwei Vierer-Vorrundengruppen. „Gruppenspiele machen für einen Außenseiter viel mehr Sinn, weil man sich dann nicht schon nach einem Spiel wieder umziehen und nach Hause fahren muss“, lauten die Argumente der Befürworter, von den immer wieder Klagen kamen, dass sie schon bald wieder die Koffer packen mussten. Für die neutralen Zuschauer war das viel Jahre lang praktizierte K.o.-System, in dem ein „Underdog“ in einem Spiel einen Favoriten rauswerfen konnte, mit Sicherheit das attraktivere.

Dabei spielt das Gewinnen eigentlich nur eine Nebenrolle, wie Landrat Martin Sailer im seinem Grußwort schreibt: „Hauptsächlich geht es bei diesem Turnier doch um faire Spiele und die Freude, sein Können unter Beweis zu stellen.“ Mal sehen, wie die beteiligten Mannschaften darüber denken, denn es geht nicht nur um den Titel, sondern die ersten drei Teams qualifizieren sich auch für die Kreismeisterschaft, die am 6. Januar in Friedberg ausgetragen wird. Wenn der SV Cosmos Aystetten eine dieser drei Mannschaften sein sollte, qualifiziert sich auch der Vierte, da der Landesligist als Titelverteidiger gesetzt ist.

Ganz egal, ob nach alter Burschen Herrlichkeit mit Bande und großen Toren, oder im Futsal mit kleinen Toren und sprungreduziertem Ball, der Dauerbrenner bei der Augsburger Landkreismeisterschaft heißt TSV Bobingen. „Immer wieder TSV Bobingen“, lautet der Hit, der in Dauerschleife läuft. Die Kicker aus dem Süden haben den Pokal der Sparkasse Schwaben-Bodensee schon 14 Mal gewonnen. Auch am Sonntag, 29. Januar, geht der Rekordmeister als Favorit an den Start. Doch da gibt es auch den einen oder anderen Kandidaten, der den Titelverteidiger entthronen möchte.

SV Cosmos Aystetten

Im vergangenen Jahr lieferten sich Aystetten und Bobingen über die komplette Hallensaison fetzige Duelle, die Cosmonauten schnappten dem TSV dabei den Kreismeistertitel weg. Zur Vorrunde in Neusäß trat der Landesligist mit voller Kapelle an, musste sich im Endspiel dann allerdings dem Kreisklassisten TSV Neusäß beugen. Dazu später mehr.

Hallenspezialisten: Kevin Makowski, Pascal Mader, Niklas Frank, Tobias Ullmann.

Prognose: Als ranghöchster Verein zählt der Landesligist automatisch zu den Favoriten. Doch schon der Weg ins Halbfinale ist mit Stolpersteinen gepflastert.

TSV Bobingen

Beim Vorrundenturnier in Schwabmünchen spielte der TSV Bobingen in einer anderen Liga. Ohne Punktverlust und mit einer makellosen Bilanz von 17:0 Toren setzte sich der Titelverteidiger, der nicht automatisch qualifiziert war, durch. Im Endspiel wurde der TSV Diedorf mit 6:0 abgefertigt.

Hallenspezialisten: Paul Simler, Nicolai Petereit, Marcel Kring, Mauritz di Santo.

Prognose: Der Titelverteidiger geht einmal mehr als Topfavorit ins Rennen.

TSV Diedorf

Zum dritten Mal in Folge ist der TSV Diedorf bei der Endrunde dabei. Um den Sprung dorthin zu schaffen, benötigte der Kreisligist zwei Sechsmeterschießen. Eines um den Gruppensieg, ein weiteres im Halbfinale gegen den Bezirksligisten FC Königsbrunn, mit dem das Ticket nach Neusäß gesichert wurde. Die 0:6-Klatsche gegen Bobingen spielte dann keine Rolle mehr.

Hallenspezialisten: Florian Sandner, Dennis Sönnichsen, Tom Grimbacher, Stefan Micheler.

Prognose: Der TSV Diedorf hat in der Gruppe A starke Konkurrenz. Das Halbfinale wäre da schon ein Riesenerfolg.

Als krasser Außenseiter treten Johannes Kiechl und Matthias Buckow mit dem SV Gablingen aufs Parkett.

SV Gablingen

Der SV Gablingen steht zum ersten Mal in der Endrunde. Die Kicker aus der Kreisklasse Nordwest qualifizierten sich in Meitingen durch einen 3:0-Halbfinalsieg im Ortsduell gegen die SG Lützelburg/Achsheim. Auch im Finale gegen den Bezirksligisten TSV Meitingen hielt die Truppe von Trainer Stefan Bergmair beim 2:3 gut mit.

Hallenspezialisten: Johannes Kiechl, Patrick Hoffmann, Stefan Schnurrer, Dominik Mayer.

Prognose: Als niederklassigster Verein ist der Endrunden-Debütant krasser Außenseiter.

Omar Samouwel (links) und der FC Horgau wollen sich nicht so leicht in die Kniee zwingen lassen.

FC Horgau

Nach der verkorksten Vorrunde will sich der Nord-Bezirksligist in der Halle Selbstvertrauen holen. Mit drei Siegen, darunter ein 4:1 gegen den Süd-Bezirksligisten SV Türkgücü Königsbrunn, belegten die Kleeblätter bei der Fünfer-Vorrunde in Königsbrunn im Modus Jeder gegen Jeden Rang zwei. Nur dem Kreisliga-Spitzenreiter SpVgg Langerringen musste man sich geschlagen geben.

Hallenspezialisten: Felix Häberl, Valentin Blochum, Maximilian Reitmeier, Maximilian Wurm.

Prognose: Die Kleeblätter sollte man nicht unterschätzen. An einem guten Tag sind sie zu allem fähig.

SpVgg Langerringen

Ohne Niederlage kombinierte sich der Spitzenreiter der Kreisliga Augsburg durch die Vorrunde in Königsbrunn, die mit fünf Mannschaften im Modus Jeder gegen Jeden gespielt wurde. Besonders auffällig präsentierte sich dabei Neuzugang Thomas Daniel (TSV Bobingen II).

Hallenspezialisten: Thomas Daniel, Robin Keiß, Joshua Hieber, Patrick Joder.

Prognose: Das Erreichen des Halbfinales könnte der Ausgangspunkt für eine Überraschung sein.

TSV Meitingen

Nach längerer Pause ist der Bezirksligist aus dem Norden wieder bei der Endrunde dabei. In eigener Halle setzte sich der Landkreismeister von 2022 und 2027 vor über 300 Zuschauern ohne Niederlage durch. Mit dem Gewinn des Weihnachtscup in Aichach setzte man ein weiteres Ausrufezeichen.

Hallenspezialisten: Arthur Fichtner, Martin Winkler, Matteo Duvnjak, Andreas Hummel.

Prognose: Zwei Turniersiege hat der TSV in diesem Winter schon gefeiert. Warum sollten es nicht aller guten Dinge drei werden? Ab dem Halbfinale ist alles möglich.

TSV Neusäß

Dass der TSV Neusäß zum zweiten Mal in Folge in der Endrunde steht, ist keine Überraschung. Der Kreisklassist hat nämlich einige Filigrankicker in seinen Reihen, die ansonsten für den TSV 1860 München in der Futsal-Regionalliga aufs Parkett treten. Deshalb ist auch der 4:1-Sieg im Finale der Vorrunde in Neusäß gegen den SV Cosmos Aystetten keine Überraschung.

Hallenspezialisten: Teeo Pejazic, Mahir Halilovic, Victor Matca, David Mitrovic.

Prognose: Die als Kreisklassist getarnten Regionalliga-Futsaler sind der Geheimfavorit. Ein Turniersieg wäre keine Überraschung.