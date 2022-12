Hallenfußball

vor 17 Min.

Wird ein Landkreisverein auch Kreismeister?

Plus TSV Dinkelscherben und FC Horgau in Fischach am Start. Verwirrende Vielfalt an Wettbewerben und in Sachen Austragungsmodus.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Auf eine Systemumstellung müssen sich die Fußballer aus dem Landkreis Augsburg einstellen, die am Freitagabend bei der Endrunde um die Meisterschaft des Fußballkreises Augsburg in der Fischacher Staudenlandhalle an den Start gehen. Während nämlich bei der Landkreis-Endrunde an selber Stelle in Spielen mit 2x10 Minuten im K.o.-System der Sieger ermittelt wurde, werden diesmal zunächst in zwei Vierergruppen die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Die Gruppenspiele dauern einmal zehn Minuten ohne Pause, die Überkreuzspiele und das Finale 2 x 7 Minuten.

