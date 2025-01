Wird Stadtbergen die neue Futsal-Hauptstadt?

Das war mal eine gelungene Premiere! Nach mehreren Jahrzehnten in der Augsburger Sporthalle und 14 Jahren in der Günzburger Rebayhalle wurde die schwäbische Meisterschaft im Hallenfußball erstmals in der Stadtberger Sporthalle ausgetragen. „Wir wollen einfach mal etwas anderes machen“, erklärt die Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann den Umzug in die unmittelbare Nähe der Metropole Augsburg. „Wir haben schon etwas gezittert. Dass es so super läuft, konnten wir nicht ahnen“, zeigt sie sich noch immer geflasht von der Resonanz. Mit über 1.000 Zuschauern hat die erstmals in der Stadtberger Sporthalle ausgetragene Endrunde der schwäbischen Meisterschaft im Hallenfußball alle Erwartungen übertroffen. Wird Stadtbergen jetzt die neue schwäbische Futsal-Hauptstadt?

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Futsal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis