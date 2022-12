Neun Spiele, neun Siegerselfies

Plus Die Handball-Frauen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen bleiben die komplette Vorrunde ungeschlagen. Bezirksoberliga-Männer trotzen Favoriten ein Unentschieden ab.

Mit einer starken Leistung haben die Handballer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen der HSG Lauingen-Wittislingen beim 29:29-Unentschieden einen Punkt abtrotzen können. Mit 11:11 Punkten steht man aktuell im Tabellenmittelfeld der Bezirksoberliga. Die Frauen der SG feierten beim 23:18 gegen den TSV Bäumenheim im neunten Spiel den neunten Sieg.