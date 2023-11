1871-Handballer geben den Sieg aus der Hand

Plus In letzter Minuten kassiert die SG 1871 Augsburg/Gersthofen noch einen Gegentreffer und muss sich mit einem Unentschieden begnügen. Zwei Rote Karten.

Lediglich ein 27:27-Unentschieden konnten die Bezirksoberliga-Handballer der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen dem BHC Königsbrunn abtrotzen, welches dem Spielverlauf aus vielerlei Hinsicht nicht vollends gerecht wurde.

Arge Sorgen plagten das Trainergespann Schmölz/Polz vor der Partie gegen den BHC Königsbrunn, da sich die Personaldecke aufgrund zahlreicher Absagen ausdünnte. Die härtere Gangart der SG 1871 spiegelte sich sogleich in der ersten Zwei-Minuten-Strafe des Spieles wider. Doch diesmal starteten die SGler entschlossen und konnten durch Moritz Voit mit 3:5 in Führung gehen.