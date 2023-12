Aufsteiger SG 1871 Augsburg/Gersthofen weiter auf Aufstiegskurs

Plus Die Damen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen bleiben die gesamte Vorrunde ungeschlagen. Das Bezirksoberliga-Männerteam kann Spitzenreiter TV Gundelfingen nur eine Halbzeit lang ärgern.

Eine starke erste Halbzeit genügte den Bezirksoberliga-Handballern der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen nicht, um dem Tabellenführer TV Gundelfingen ein Bein zu stellen Eine schwache Torausbeute im zweiten Durchgang verhindert den Überraschungssieg.. Letztlich musste man sich deutlich mit 23:31 geschlagen geben. Die Damen der SG machten als Aufsteiger mit einem 27:29-Sieg gegen den TSV Niederraunau II die Halbzeitmeisterschaft in der Bezirksliga perfekt.

Aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse war die Partie gegen den TSV Bäumenheim vor zwei Wochen abgesagt worden und somit konnten einige Spieler ihre Verletzungen ganz auskurieren, sodass dem Trainerduo so gut wie alle Akteure zur Verfügung standen.