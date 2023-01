Derbe Klatsche für die SG Gersthofen im Landkreisderby

Die SG 1871 Augsburg/Gersthofen startet mit einer 23:37-Schlappe beim TSV Bobingen ins neue Jahr.

Dem 37:27-Kantersieg gegen den TSV Göggingen zum Abschluss des alten Jahres folgte für die Handballer der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen zum Auftakt des Jahres 2023 eine derbe 23:37-Klatsche im Landkreisderby der Bezirksoberliga beim TSV Bobingen.

Manuel Feistle gelang zwar die Führung für die Gäste, doch es sollte die einzige bleiben. Schon in Durchgang eins erarbeiteten sich die Bobinger einen leichten Vorsprung. Vor allem Thomas Pillmayr war von der SG-Abwehr nicht zu halten und brachte es auf insgesamt elf Tore. In der ersten Halbzeit traf er sieben Mal ins gegnerische Tor. Bis zum 15:13 konnten die Gäste noch mithalten. Zur Pause stand es aber dann 18:13 für Bobingen.

Ab dem 21:17 brach die SG dann völlig ein. Locker zogen die Gastgeber an den Gegnern vorbei. Mit ihrem Fanblock im Rücken veranstalteten die Bobinger in den letzten 20 Minuten ein regelrechtes „Schaulaufen“ und deklassierten am Ende die SG 1871 Augsburg/Gersthofen mit 14 Toren Unterschied. (AZ)

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Späth (Tor); M. Kranz (4), Kastner, Lindloff (1), Erhard, Schubert (3), Ziernhöld, Wiedemann, Markus Walter (6/3), Nachbauer (4), Eisen (1), Feistle (1), Manuel Walter (3).