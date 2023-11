Derbe Klatsche im Derby

Plus Die SG 1871 Augsburg/Gersthofen kommt im Landkreisduell der Bezirksoberliga gegen den TSV Bobingen mit 24:34 unter die Räder.

Als Maximilian Kranz zwei Minuten nach dem Seitenwechsel das 13:13 erzielte, dachte wohl kaum jemand im Lager der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen daran, dass dieses Spiel der Handball-Bezirksoberliga gegen den TSV Bobingen noch mit einem 24:34-Debakel enden würde. Aus den letzten vier Spielen holten die Bobinger nämlich nur einen Punkt.

„Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass 1871 ein durchaus schlagbarer Gegner für uns ist, bei dem wir die Punkte holen müssen. Was mir nur zu denken gibt, ist ihr letztes Spiel gegen Haunstetten II, in dem sie die Hausherren mit neun Toren Vorsprung aus ihrer eigenen Halle geschossen haben“, sagte Jonas Vogt vor dem Spiel.