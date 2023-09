Derbysieg und Desaster

Plus Die Bezirksoberliga-Frauen des TSV Meitingen bezwingen den TSV Wertingen. Männermannschaft erlebt ein 20:43-Desaster.

Nach einer langen und intensiven Vorbereitung hatten sich die Handball-Teams des TSV Meitingen für die ersten Punktspiele viel vorgenommen. Während die Damen das Bezirksoberliga-Derby gegen den TSV Wertingen mit 23:19 gewannen, erlebten die Herren in der Bezirksliga gegen den VfL Günzburg II ein 20:43-Desaster.

Die Motivation der Meitinger Mädels zeigte sich direkt mit einem 4:0-Lauf in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit. Die starken Paraden der Torhüterinnen erschwerten es dem TSV Wertingen zusätzlich. Jedoch kämpften sich die Gäste in der 52. Minute auf 19:17 heran. Die die Meitingerinnen zeigten sich die letzten Spielminuten souverän und konnten das Match mit einem 23:19 für sich entscheiden.