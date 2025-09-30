Gersthofer Handballer holen einen besonders wichtigen Punkt

Die SG 1871 Augsburg/Gersthofen konnte am Samstag im ersten Heimspiel der Saison einen Punkt mit großer Bedeutung einfahren. Nach einem 15:15 zur Halbzeit endete die Partie schließlich mit einem leistungsgerechten 26:26-Unentschieden. Die Anfangsminuten verliefen ausgeglichen, doch dann setzten die Gäste aus Lauingen zu einem starken Zwischenspurt an. In der 20. Minute lagen die „Blauen“ mit drei Toren in Führung – begünstigt durch Fehler in der Abwehr der SG, sowie eine schwache Chancenverwertung im Angriff. Doch die Hausherren bewiesen Moral: Mit einem Vier-Tore-Lauf kämpfte sich die SG eindrucksvoll zurück ins Spiel. Mit neu gewonnener Klarheit, Konsequenz und großem Einsatz ging es mit einem 15:15 in die Pause.

Der Start in die zweite Hälfte verlief allerdings nicht nach Plan. Die Abwehr fand nicht den Zugriff, den sie zum Ende der ersten 30 Minuten gezeigt hatte. So lag die SG bis kurz vor der 50. Minute deutlich mit 21:25 zurück. Doch erneut bewies die Mannschaft Kampfgeist und arbeitete sich Tor um Tor heran. Beim Stand von 24:25 sah sich der Lauinger Trainer gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Doch die SG ließ sich nicht mehr stoppen: In der 56. Minute gelang der verdiente Ausgleich, und spätestens jetzt hielt es keinen Zuschauer mehr auf den Sitzen.

Auch die Gersthofer Damen spielen Remis

31:31-Unentschieden haben die Damen der SG 1871 gegen die TSG Augsburg gespielt. Ein Ergebnis, das sich für die Gastgeberinnen mehr, wie eine Niederlage anfühlte – denn eigentlich hätte die SG dieses Spiel für sich entscheiden müssen. Die SG startete konzentriert und druckvoll in die Partie. Bis zur neunten Spielminute zog man auf 6:2 davon und setzte die Gäste mit einer aggressiven Abwehr und konzentrierten Angriffen unter Druck. Im weiteren Verlauf fanden die Gäste zwar besser ins Spiel, doch die SG antwortete immer wieder mit wichtigen Toren. Zur Halbzeit stand es 17:14 für die SG. Ein Zwischenstand, der die Überlegenheit der Gastgeberinnen erahnen ließ, auch wenn man zahlreiche Chancen ungenutzt ließ.

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gastgeberinnen zunächst an ihre starke erste Hälfte an und konnte ihre Führung behaupten und zwischenzeitlich auf 26:23 ausbauen (49. Minute). In dieser Phase sah es so aus, als könnte die SG die Partie nach Hause bringen. Doch in den letzten zehn Minuten kippte das Spielgeschehen. Zwar erzielte Lisa Schröder in der 58. Minute noch das 31:29, doch die Gäste gaben nicht auf und schafften kurz vor Schluss den bitteren 31:31-Ausgleich. (AZ)