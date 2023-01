Handball

12.01.2023

„Dieses Turnier ist das wichtigere“

Ob die deutsche Nationalmannschaft (am Ball Julian Köster) bei der der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden große Sprünge machen kann? Die Handball-Trainer aus dem Augsburger Land glauben nicht so wirklich daran. Sie haben andere Favoriten.

Plus Mit dem Spiel gegen Katar startet die deutsche Handball-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft. Was die Trainer der heimischen Vereine erwarten und wer ihre Favoriten sind.

Mit der Partie Frankreich gegen Polen hat am Mittwoch die Handball-Weltmeisterschaft begonnen. 32 Nationen stehen sich vom 11. bis 29. Januar in 112 Spielen in den beiden Gastgeber-Nationen Polen und Schweden gegenüber. Deutschland startet am Freitag, den 13., mit dem Spiel gegen Katar ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind Serbien (Sonntag, 15. Januar) und Algerien (Dienstag, 17. Januar). Wie die Trainer von Handball-Teams aus dem Augsburger Land die Lage einschätzen.

