Handball

vor 4 Min.

Ein Kampf mit Haken und Ösen

Plus Die SG 1871 Augsburg/Gersthofen muss sich im Gipfeltreffen der Bezirksoberliga Spitzenreiter TSV Aichach geschlagen geben. Damen feiern zweiten Sieg nach dem Aufstieg.

Artikel anhören Shape

Im Duell der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften in der Handball-Bezirksoberliga zogen die Herren der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen gegen den TSV Aichach mit 17:23 den Kürzeren. Dafür gelang den Frauen die Revanche. Im Aufsteigerduell der Bezirksliga setzten sie sich beim TSV Aichach II nach einer furiosen zweiten Halbzeit mit 31:19 (12:11) durch.

In der gut gefüllten Halle des Paul-Klee-Gymnasiums gerieten die Hausherren schnell in Rückstand und mussten von Anfang an einem Zwei-Tore-Rückstand hinterlaufen. Erst beim 7:7 konnte man ausgleichen (18.). In Führung konnte man jedoch in den intensiv und mit vielen Nickligkeiten geführten 60 Minuten kein einziges Mal gehen. Beim Spielstand von 8:8 fiel neun Minuten kein einziger Treffer, weil die Gäste unter anderem zwei Siebenmeter an den Pfosten setzten und die SG-Angreifer immer wieder am Aichacher Torhüter scheiterten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen