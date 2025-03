Endlich Meisterjubel: Neusäßer Handballer holen sich den Titel

Nach der dritten Bezirksklasse-Saison haben die Neusässer Handballer ihr ausgeschriebenes Ziel Meisterschaft und Aufstieg erreicht und treten 2025/26 wieder in der Bezirksliga an. Bereits am drittletzten Spieltag machte das Team um Trainer Miloš Brcanski mit seinem 36:27-Sieg gegen die DJK Hochzoll II den Sack zu und blickt auf eine bisher makellose Bilanz mit 14 Siegen in 14 Spielen zurück.

Meisterjubel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksklasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis