Geburtstagskind beschenkt sich selbst

Mit einer tollen kämpferischer Leistung gewannen die Handball-Frauen des TSV Meitingen gegen den VfL Leipheim mit27:20 und sicherten sich einen Spieltag vor Schluss den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga Schwaben