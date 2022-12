Gersthofens furioser Endspurt sichert den Sieg

Plus Die SG 1871 Augsburg/Gersthofen feiert zum Jahresausklang und Rückrundenauftakt einen 37:27-Kantersieg gegen den TSV Göggingen. Der hängt lange am seidenen Faden.

Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2022 und gleichzeitigem zum Auftakt der Rückrunde empfing in der Handball-Bezirksoberliga feierte die SG 1871 Augsburg/Gersthofen einen 37:27-Kantersieg gegen den TSV Göggingen.