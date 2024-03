Gersthofens Weiße Weste bleibt sauber

Die Handball-Frauen der SG 1871 Augsburg/Gersthofen geben sich gegen den BCH Königsbrunn keine Blöße. Dann wird gefeiert.

Trotz einer relativ glanzlosen Leistung konnten die Damen der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen als bereits feststehender Meister und Aufsteiger im vorletzten Saison- und gleichzeitig letzten Heimspiel der Saison mit 26:22 gegen den BHC Königsbrunn gewinnen und bleiben damit in der Bezirksliga weiterhin ungeschlagen.

Wie bereits knapp ein Jahr zuvor spielten die SG-Damen in einer bereits entschiedenen Tabellensituation ihr letztes Heimspiel gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner nicht auf ihrem Leistungsniveau und machten es über den gesamten Spielverlauf hinweg unnötig spannend.

Zur Halbzeit stand es lediglich 10:9 für die SG, die Defensive schien quasi nicht anwesend und auch im Angriff landeten zu viele Würfe im falschen Netz. Sichtlich genervt von den eigenen Leistungen probierten es die SG-Damen in Hälfte zwei besser zu machen, konnten sich dann zwischenzeitlich auf 18:13 absetzen, ließen die Königsbrunnerinnen aber dann immer wieder näher herankommen. Lediglich die Rückraumschützen der SG konnten sich an diesem Tag auszeichnen. Dennoch war der Sieg zu keiner Zeit gefährdet, allerdings schien die Bedeutungslosigkeit des Ergebnisses an diesem Tag den Elan zügeln.

Nichtsdestotrotz ließen sich die SG-Damen im meisterlichen Shirt am Ende des Spiels von der prall gefüllten 1871-Sporthalle feiern und bedankten sich bei ihrem treuen Publikum für den Support.

Für das letzte Spiel der Saison auswärts beim TSV Niederraunau II heißt es dann befreit auszuspielen und sich den letzten Sieg zu sichern. Anpfiff im Sportzentrum Krumbach ist um 17.30 Uhr.

SG 1871 Augsburg/Gersthofen: Kotas, Linck (beide Tor), Birk, Malizia, Seiler (1), Ahmetovic (6), Debor (5), Fischer (2), Bota, Schmidtmann (1), Erdhofer, Schmatkow (3), Schröder (5), Päckert (3).