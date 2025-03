Gersthofer Handballer unterliegen knapp in Günzburg

Die Bezirksoberliga-Handballer der SG 1871 Gersthofen stecken weiter im Abstiegskampf, die Spielgemeinschaft belegt den zehnten Tabellenplatz und hat fünf Punkte Vorsprung auf die beiden hintersten Teams TSV Bäumenheim und TSV Friedberg II. Am Wochenende stand die schwere Auswärtspartie beim Tabellenfünften TSV Günzburg II an, die das Team mit 29:26 knapp verlor.

Die Günzburger wurden gleich zu Beginn ihrer Favoritenrolle gerecht und führten nach sieben Spielminuten mit 4:1. Den ersten Gersthofer Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 hatte Nils Lindloff erzielt. In der Folge berappelten sich die Spieler der SG 1871 und kamen nach 15 Minuten auf 5:4 heran. dann nahm das Heimteam eine Auszeit und trat wieder dominanter auf. Gersthofen hielt aber dagegen und kam in der 21. Spielminute durch Manuel Walter zum zwischenzeitlichen 8:7. In den folgenden Minuten kam die SG 1871 stets auf ein Tor heran, ehe Günzburg in der 29. Spielminute zum 14:11 traf und mit einem 15:12-Vorsprung in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit erwischten die Günzburger den besseren Start und gingen in den ersten zwei Minuten mit 17:12 in Führung. Die SG 1871 bemühte sich, dagegen zu halten, aber kam nicht, wie noch im ersten Durchgang, nah an die Günzburger heran. In der 44. Spielminute stand es 22:16 und es sah danach aus, als würde Günzburg weiter davonziehen. Die Gäste nahmen eine Auszeit und konnten den Abstand zumindest halten, sodass es nach 55 Minuten 27:22 stand. Das 29:24 nach 59 Minuten war die Vorentscheidung. Danach gab sich die SG 1871 aber nicht auf, und erzielte die letzten beiden Treffer der Partie.

SG 1871: Kranz, Haunstetter (2), Erhard (1), Seitz (2), Wiedemann, Walter (12), Grosu (2), Lindloff (4), Feistle (5), Polz (7), Andreas Kraus (1), Müller, Walter(2), Nickerl.

Gersthofer Damenteam verliert trotz starker zweiter Halbzeit

Für das Damenteam stand in der Bezirksoberliga das letzte Spiel gegen den TV Gundelfingen an. Dies war in der ersten Spielhälfte jedoch eine zähe Angelegenheit. Es wollte den SG-Ladies kein richtiger Spielfluss gelingen. Einige Fehlwürfe und andere technische Ungenauigkeiten führten zu unglücklichen Ballverlusten, welche die Gäste für sich nutzten. Auch in der Defensive war man nicht achtsam genug und konnte die Damen aus Gundelfingen schwierig stoppen. Erst in der zehnten Minute erzielten die Gastgeberinnen das erste Tor. Für jedes solches musste hart gekämpft werden. Mit einem Rückstand von sieben Toren ging es dann in die Pause.

Im zweiten Durchgang legten die Gerthoferinnen drei Schippen drauf. Im Angriff wurde ein hohes Tempo an den Tag gelegt und die oftmals freie Kreisspielerin wurde vom Rückraum gesehen und angespielt. Außerdem suchte das Team die Lücken in der gegnerischen Abwehr und brach entweder erfolgreich durch oder holte einen Siebenmeterwurf heraus. In der Abwehr war man den einen Schritt schneller und unterstützte sich gegenseitig. Diese Veränderungen wurden belohnt und man kam nochmal nah heran. Um dem Tabellenzweiten einen Punkt zu nehmen, hat es am Ende knapp nicht gereicht. Das Team schließt die Saison im Tabellenmittelfeld ab. (AZ)

SG 1871: Kotas, Linck (Tor), Bota, Debor (3), Balenciaga (1), Schmidtmann (4), Karacic (1), Dobberstein (4), Ahmetovic (12), Schröder, Schmatkow, Zeilinger