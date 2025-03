Gersthofer Handballer unterliegen Schwabmünchen

Obwohl in Sachen Einstellung und Spielwitz eine Kehrtwende zu erkennen war, schafften es die Schmölz-Männer nicht zwei Punkte aus der Singold-Stadt zu entführen und man musste sich mit 31:28 geschlagen geben und wartet weiter vergeblich auf den vierten Saisonerfolg.

Von Beginn an waren die Gäste aus Augsburg motiviert, endlich wieder doppelt zu punkten und so startete man aus einer gut formierten Abwehr mit einem drei-Tore-Lauf in die Partie, wobei Michael Müller mit seinen ersten Paraden sein Tor sauber hielt und die Gastgeber erst mit einem Strafwurf trafen. Im Angriff konnte man die offensive Deckungsformation der Schwabmünchener in Bewegung bringen und so war man nach zwölf Minuten mit 3:5 in Führung. Blöderweise ließ man sich auf unnötige Scharmützel am Kreis, die sofort mit Zwei-Minuten-Zeitstrafen geahndet wurden, ein, und brachte die Hausherren so wieder ins Spiel. Zudem gelang es den flinken Schwabmünchnern über die gefürchtete erste und zweite Welle einfache Tore zu erzielen, sodass diese dann in der 18. Spielminute per Siebenmeter zum 6:6 ausglichen. Doch die Gäste aus Augsburg erkämpften sich in der Abwehr Ball um Ball und in eigener Überzahl konnte man sich wieder auf drei Tore absetzen. Zur Pause stand es 10:14 für die SG 1871.

Die SG 1871 verliert das Spiel am Ende

Die ersten Spielminuten der zweiten Halbzeit boten ein ähnliches Bild wie zu Ende der ersten 30 Spielminuten und die SG 1871 hielt den Vorsprung, auch wenn erkennbar war, dass die Hausherren nun aggressiver in der Deckung agierten, sowie stringenter im Angriff vorgingen. Somit war es folgerichtig, dass sich der Abstand fortan verkürzte. In Unterzahl gelang es einen knappen Zwei-Tore-Abstand zu halten, ehe in der 45. Spielminute der Ausgleich zum 20:20 fiel. In dieser Art ging es munter hin und her, wobei Torhüter Müller durch zahlreiche Paraden den Vorsprung festhielt und auch in Unterzahl konnte man sich dank einer geballten Energieleistung zunächst gegen die immer drängenderen Schwabmünchner behaupten. Die gesteigerten Angriffsversuche und auch das erhöhte Spieltempo führten letztlich dazu, dass man binnen weniger Minuten erneut den Ausgleich zum 25:25 hinnehmen musste. Aufgrund der dritten Zeitstrafe gegen Mittelmann Markus Walter und der verletzungsbedingten kürzeren Einsatzzeiten von Felix Seitz, fehlten im Angriff nun die Denker und Lenker und auch in der Defensive wurden die Lücken größer, sodass die Gastgeber das Spiel drehen konnten und kurz vor Ende sogar auf vier Tore davongezogen waren. Schlusspunkt dieser Partie war der Treffer zum 31:28.

Nach nun 17 Begegnungen befindet sich das Team der SG 1871 Augsburg/Gersthofen auf dem zehnten Tabellenplatz. Doch bereits im nächsten Spiel kann man sich in eigener Halle, für die Arbeit der letzten Wochen belohnen. Anpfiff zur Partie gegen den BHC Königsbrunn 09 ist am kommenden Samstag, 19.30 Uhr in der Sporthalle des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen. (AZ)

SG 1871: Müller, Wiedemann (Tor), Kranz (2), Haunstetter (4), Kastner, Erhard (1), Seitz (3), Mar. Walter (5/1), Grosu, Lindloff (4), Krizanovic (1), Schwemmreiter, Man. Walter (3), Feistle (4).